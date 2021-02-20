"Россия будет счастливой". Что сказал Навальный в суде

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"Россия будет счастливой". Что сказал Навальный в суде

Московский городской суд отправил Навального в колонию на 2,5 года, отклонив апелляцию защиты оппозиционера на решение суда по делу "Ив Роше".

2 февраля Симоновский суд Москвы вынес решение о замене политику условного срока на реальный. Суд посчитал, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ФСИН. При этом с августа Навальный находился в Берлине на лечении после отравления.

Также 20 февраля Бабушкинский суд вынес обвинительный приговор Навальному по другому делу - о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мужчина снялся в агитационном видеоролике телеканала Russia Today о поправках в Конституцию России. Навальный в комментарии к видео назвал участников, среди которых было много публичных людей, "продажными холуями", "предателями" и "позором страны". Суд приговорил Навального к штрафу в 850 тысяч рублей - деньги пойдут в государственную казну, а не на счет пострадавшего ветерана Артеменко.