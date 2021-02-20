Подкаст "Что это было". Как в один день прошли два суда над Навальным?

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Подкаст "Что это было". Как в один день прошли два суда над Навальным?

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы рассмотрел сразу два дела, связанных с Алексеем Навальным: на одном заседании вступило в силу решение о замене условного срока на реальный, а на другом - его признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко.

Как прошли суды над политиком и станет ли завершение дела о ветеране началом нового процесса против Навального - разбираемся с корреспондентом Русской службы Би-би-си Елизаветой Фохт.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.