Как и зачем пастухи из Ливана и Сирии переходят границу с Израилем?

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Как и зачем пастухи из Ливана и Сирии переходят границу с Израилем?

На севере Израиля участились инциденты с нелегальным пересечением границы. Армия уже не первый раз задерживает пастуха, оказавшегося на израильской территории.

"Они не просто пасут здесь скот, а прекрасно знают, куда и зачем идут", - считает капитан Яир Глат. Тем временем движение "Хезболла" обвиняет Израиль в похищении мирного гражданина Ливана.