Как и зачем пастухи из Ливана и Сирии переходят границу с Израилем?
Как и зачем пастухи из Ливана и Сирии переходят границу с Израилем?
На севере Израиля участились инциденты с нелегальным пересечением границы. Армия уже не первый раз задерживает пастуха, оказавшегося на израильской территории.
"Они не просто пасут здесь скот, а прекрасно знают, куда и зачем идут", - считает капитан Яир Глат. Тем временем движение "Хезболла" обвиняет Израиль в похищении мирного гражданина Ливана.
Как пастухам удается проникнуть на другую сторону и зачем они рискуют, - в видео Русской службы Би-би-си.