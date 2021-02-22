НАСА опубликовало видео посадки ровера "Персеверанс" на Марс

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НАСА опубликовало видео посадки ровера "Персеверанс" на Марс

Американское управление по аэронавтике и космическим исследованиями (НАСА) обнародовало захватывающие видеокадры посадки нового марсохода на поверхность Красной планеты.

Космическая платформа, спустившая ровер "Персеверанс" на троссах с высоты около двух метров, была буквально увешана видео- и фотоаппаратурой: запечатлеть посадку должны были сразу семь камер.

Практически сразу после посадки ровер начал передавать на Землю фотографии поверхности Марса и другие данные.

Хотя посадка ровера в двух километрах от русла древней реки в кратере Езеро произошла несколько дней назад, сравнительно более "тяжелые" видеофайлы в ЦУПе получили только сейчас.