Что происходит в Грузии: задержание Ники Мелия, новый премьер и протесты
Что происходит в Грузии: задержание Ники Мелия, новый премьер и протесты
Председатель оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был задержан 23 февраля.
Накануне вечером грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили, арест оппозиционного политика стал первым шагом нового премьера. Мелия обвиняется в организации беспорядков и штурма парламента Грузии летом 2019 года.
Оппозиция уже несколько месяцев требует провести досрочные выборы, но Гарибашвили отказывается вести переговоры на эту тему.