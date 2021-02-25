"Все будет хорошо!": кому выгодны "сделки" Путина и Нетаньяху о возвращении граждан

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"Все будет хорошо!": кому выгодны "сделки" Путина и Нетаньяху о возвращении граждан

Россия выступила медиатором между Иерусалимом и Дамаском и помогла сторонам договориться об условиях возвращения израильтянки, которую задержала сирийская разведка.

Путин не первый раз оказывает Нетаньяху содействие в операциях по возвращению граждан Израиля.

Что известно о "сделках" между лидерами за последние годы, и кто от них выиграл?