Канадская пума из московской хрущевки

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Канадская пума из московской хрущевки

Когда-то Сергей Татаринцев был собачником, а потом ему очень захотелось иметь... пуму. Настолько, что он обогнал введение запрета на содержание этого вида кошачьих дома и вот уже полтора года воспитывает самца канадской пумы по кличке Геркулес.

Сергей живет с пумой в однокомнатной квартире на западе Москвы, выгуливает ее в парке неподалеку и совершенно не согласен с зоологами, которые утверждают: зверь не может считаться ручным.