Канадская пума из московской хрущевки
Канадская пума из московской хрущевки
Когда-то Сергей Татаринцев был собачником, а потом ему очень захотелось иметь... пуму. Настолько, что он обогнал введение запрета на содержание этого вида кошачьих дома и вот уже полтора года воспитывает самца канадской пумы по кличке Геркулес.
Сергей живет с пумой в однокомнатной квартире на западе Москвы, выгуливает ее в парке неподалеку и совершенно не согласен с зоологами, которые утверждают: зверь не может считаться ручным.
Кошка в 60 кг весом дружит с многими местными собаками, но недавний инцидент вновь разжег дискуссии о том, насколько уместно такое соседство.