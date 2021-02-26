Бензопила против браконьеров? Как белорусские экологи защищают рыбу на зимовке
"Доставали по 30-40 килограммов рыбы". Около сотни белорусских рыбаков собрались на небольшой льдине ради легкой добычи, несмотря на опасность из-за оттепели.
В заливе реки Неман в Гродно подо льдом скопились тысячи особей рыбы - экологи называют это место зимовальной ямой, куда лещ, плотва, окунь и другие виды рыб приходит набраться сил перед нерестом. О рыбном месте узнали не только экологи, но любители зимней рыбалки.
Среди рыбаков-любителей экоактивисты заметили и браконьеров, которые доставали десятки килограммов рыбы запрещенным способом ловли - багрением.
Русская служба Би-би-си поговорила с гродненским экологом и руководителем общественной организации "Экомониторинг" Евгением Филимоновым о зимней рыбалке и новых способах браконьерства.
В видео использованы фотографии и видео с сайта newgrodno.by.