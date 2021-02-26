Бензопила против браконьеров? Как белорусские экологи защищают рыбу на зимовке

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Бензопила против браконьеров? Как белорусские экологи защищают рыбу на зимовке

"Доставали по 30-40 килограммов рыбы". Около сотни белорусских рыбаков собрались на небольшой льдине ради легкой добычи, несмотря на опасность из-за оттепели.

В заливе реки Неман в Гродно подо льдом скопились тысячи особей рыбы - экологи называют это место зимовальной ямой, куда лещ, плотва, окунь и другие виды рыб приходит набраться сил перед нерестом. О рыбном месте узнали не только экологи, но любители зимней рыбалки.

Среди рыбаков-любителей экоактивисты заметили и браконьеров, которые доставали десятки килограммов рыбы запрещенным способом ловли - багрением.

Русская служба Би-би-си поговорила с гродненским экологом и руководителем общественной организации "Экомониторинг" Евгением Филимоновым о зимней рыбалке и новых способах браконьерства.