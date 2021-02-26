Оппозиция разбила палаточный городок у здания парламента и требует отставки Пашиняна
Оппозиция разбила палаточный городок у здания парламента и требует отставки Пашиняна
Все началось с высказывания Пашиняна о ненадежности российских "Искандеров", а закончилось отставкой главы Генштаба и его зама.
Указ может вступить в силу после подписания президентом Арменом Саркисяном, а он призвал граждан, власти и силовые структуры к сдержанности и здравомыслию.
После этого сторонники и противники Никола Пашиняна вышли на улицы.