Подкаст "Что это было". В Армении политический кризис – или уже переворот?

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Подкаст "Что это было". В Армении политический кризис – или уже переворот?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поссорился с армией: его отставки требует Генштаб, считающий, что правительство больше "не способно принимать адекватные решения". Пашинян в ответ обвиняет своих оппонентов в попытке военного переворота.

К чему приведут протесты против премьера – обсуждаем с находящимся в Ереване корреспондентом Русской службы Би-би-си Ильей Барабановым.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.