"Жена джихадиста" Шамима Бегум: где заканчиваются права террористов?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Жена джихадиста" Шамима Бегум: где заканчиваются права террористов?

Верховный суд Великобритании постановил, что Шамима Бегум, родившаяся в Англии, но уехавшая в Сирию и примкнувшая к боевикам джихадистской группировки в возрасте 15 лет, не может вернуться на родину, чтобы обжаловать решение о лишении ее британского гражданства.

В Британии развернулись громкие споры о том, справедливо ли было лишать Шамиму гражданства. Сама Бегум настаивала на том, что ей нужно вернуться в Британию, чтобы отстоять свое право на гражданство в суде. Теперь ей придется это сделать из лагеря беженцев в Сирии, где она сейчас находится.

Власти Британии утверждают, что Бегум, которой сейчас 21 год, по-прежнему представляет угрозу для страны.