Как важно быть младенцем. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Документальный фильм Би-би-си рассказывает о масштабном исследовании с участием детей в возрасте до двух лет. С помощью серии уникальных экспериментов, учёные стремятся выяснить, какова роль первых двух лет жизни человека в формировании его личности.
Часть 1. Дети и гаджеты. Откуда берутся предрассудки. Как современные малыши понимают гендерные роли.
Часть 2. Социальное взаимодействие. Когда мы начинаем осознавать, что другие люди смотрят на вещи иначе, чем мы?
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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