Как важно быть младенцем. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Документальный фильм Би-би-си рассказывает о масштабном исследовании с участием детей в возрасте до двух лет. С помощью серии уникальных экспериментов, учёные стремятся выяснить, какова роль первых двух лет жизни человека в формировании его личности.

Часть 1. Дети и гаджеты. Откуда берутся предрассудки. Как современные малыши понимают гендерные роли.

Часть 2. Социальное взаимодействие. Когда мы начинаем осознавать, что другие люди смотрят на вещи иначе, чем мы?