Протесты на Украине: активисты требуют освободить Стерненко

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Протесты на Украине: активисты требуют освободить Стерненко

Несколько тысяч человек вышли на протесты в центре Киева 27 февраля. Они выступают против обвинительного приговора, вынесенного одесскому блогеру и активисту Сергею Стерненко.

23 февраля его приговорили к семи годам заключения по делу о похищении активиста пророссийской партии в 2015 году. Защита Стерненко утверждает, что в ходе суда было допущено множество нарушений, и собирается подать апелляцию.

Сторонники Стерненко считают, что дело против него – один из самых показательных примеров преследования активистов властью. Его противники напоминают, что Стерненко фигурирует еще в двух уголовных делах – о наркоторговле и убийстве.

Стерненко отвергает обвинения во всех этих преступлениях и заявляет о политическом преследовании.