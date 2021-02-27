Протесты на Украине: активисты требуют освободить Стерненко
Несколько тысяч человек вышли на протесты в центре Киева 27 февраля. Они выступают против обвинительного приговора, вынесенного одесскому блогеру и активисту Сергею Стерненко.
23 февраля его приговорили к семи годам заключения по делу о похищении активиста пророссийской партии в 2015 году. Защита Стерненко утверждает, что в ходе суда было допущено множество нарушений, и собирается подать апелляцию.
Сторонники Стерненко считают, что дело против него – один из самых показательных примеров преследования активистов властью. Его противники напоминают, что Стерненко фигурирует еще в двух уголовных делах – о наркоторговле и убийстве.
Стерненко отвергает обвинения во всех этих преступлениях и заявляет о политическом преследовании.
Субботний протест начался возле Офиса президента, потом его участники прошли маршем к Генеральной прокуратуре. Здесь они зажгли файеры, бросили на крыльцо офиса генпрокурора дымовые шашки, спели гимн и разошлись. Полиция не препятствовала митингующим. Следующая акция сторонников Сергея Стерненко назначена на 9 марта.