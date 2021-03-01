Подкаст "Что это было". Как медики и их семьи добиваются выплат за ковид?

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Подкаст "Что это было". Как медики и их семьи добиваются выплат за ковид?

В мае 2020 года президент Владимир Путин пообещал компенсации для медиков, заразившихся коронавирусом на работе. Однако многие переболевшие Covid-19 врачи и родственники умерших медработников месяцами не могут добиться этих денег.

Почему российское государство отказывает им в праве на выплаты – разбирается корреспондент Русской службы Би-би-си Ксения Чурманова.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.