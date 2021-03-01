Подкаст "Что это было". Как медики и их семьи добиваются выплат за ковид?
Подкаст "Что это было". Как медики и их семьи добиваются выплат за ковид?
В мае 2020 года президент Владимир Путин пообещал компенсации для медиков, заразившихся коронавирусом на работе. Однако многие переболевшие Covid-19 врачи и родственники умерших медработников месяцами не могут добиться этих денег.
Почему российское государство отказывает им в праве на выплаты – разбирается корреспондент Русской службы Би-би-си Ксения Чурманова.
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