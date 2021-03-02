Слепой мальчик преподает в разрушенной школе в Йемене

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Слепой мальчик преподает в разрушенной школе в Йемене

В Йемене, в городе Таиз, сотни детей каждый день приезжают на уроки в полуразрушенную бомбежками школу, которая стоит на передовой боевых действий между правительством и повстанцами-хуситами.

Ахмед, слепой от рождения девятилетний мальчик, проводит уроки, когда учителя не могут этого сделать.

По данным ЮНИСЕФ, каждая пятая йеменская школа не работает. Но эту, несмотря на повреждения, учителя решили открыть, чтобы дети могли продолжить учиться.

Непрекращающийся конфликт в Йемене спровоцировал то, что ООН называет худшим гуманитарным кризисом в мире. С 2014 года в Йемене бушует гражданская война. Коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по Йемену с целью заставить повстанцев-хуситов сдаться.

Страну населяет 31 миллион человек, около 80% из них нуждаются в гуманитарной помощи, пять миллионов находятся на грани голода и более четырех миллионов стали вынужденными переселенцами.