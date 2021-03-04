"Спасибо за этот день". Возвращение в Агдам спустя 28 лет

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"Спасибо за этот день". Возвращение в Агдам спустя 28 лет

В начале 1990-х Агдам был оживленным городом, но сейчас это огромное поле руин. В 1993 году здесь шли ожесточенные бои. Азербайджан вернул себе эту территорию по недавнему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.