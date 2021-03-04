"Спасибо за этот день". Возвращение в Агдам спустя 28 лет
"Спасибо за этот день". Возвращение в Агдам спустя 28 лет
В начале 1990-х Агдам был оживленным городом, но сейчас это огромное поле руин. В 1993 году здесь шли ожесточенные бои. Азербайджан вернул себе эту территорию по недавнему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Во время первой войны в регионе Натика Аллахъярова ранили в ногу, и с тех пор он жил в общежитии для вынужденных переселенцев. Почти три десятка лет он мечтал однажды вернуться домой.