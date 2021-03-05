Одна за всех. Как Мария Колесникова остается символом свободы в белорусском СИЗО

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Одна за всех. Как Мария Колесникова остается символом свободы в белорусском СИЗО

Мария Колесникова - единственная из лидеров белорусской оппозиции отказалась покидать Беларусь и оказалась в тюрьме. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В ночь с 7 на 8 сентября 2020 года Мария Колесникова порвала свой паспорт на белорусско-украинской границе и была задержана по подозрению в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Уже полгода она находится в СИЗО, появляются новые уголовные дела. Среди них - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования.

В Европе Колесниковой присуждают премии за вклад в борьбу за права человека, в Беларуси борются за права самой Марии – ее адвокатов лишают лицензий, Марии не приходят письма от семьи и близких.