Одна за всех. Как Мария Колесникова остается символом свободы в белорусском СИЗО
Мария Колесникова - единственная из лидеров белорусской оппозиции отказалась покидать Беларусь и оказалась в тюрьме. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
В ночь с 7 на 8 сентября 2020 года Мария Колесникова порвала свой паспорт на белорусско-украинской границе и была задержана по подозрению в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Уже полгода она находится в СИЗО, появляются новые уголовные дела. Среди них - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования.
В Европе Колесниковой присуждают премии за вклад в борьбу за права человека, в Беларуси борются за права самой Марии – ее адвокатов лишают лицензий, Марии не приходят письма от семьи и близких.
Соратницы Марии Светлана Тихановская и Вероника Цепкало, коллеги и близкие рассказали Русской службе Би-би-си о том, как Марии Колесниковой удается оставаться символом свободы, находясь в заключении.