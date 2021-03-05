"Идею подсказала сама природа". Зачем балерина Мариинки станцевала на льду
"Идею подсказала сама природа". Зачем балерина Мариинки станцевала на льду
Балерина Мариинского театра в Санкт-Петербурге Ильмира Багаутдинова станцевала на льду Финского залива в защиту бухты Батарейной, где хотят построить порт.
Би-би-си поговорила с Ильмирой о том, как ей пришла такая идея, а также с экологом Сергеем Грибалёвым, чтобы узнать, в чем уникальность бухты и почему местные так протестуют против строительства.