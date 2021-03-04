Где Скрипали и кого еще травили "Новичком"
Где Скрипали и кого еще травили "Новичком"
Три года назад в английском городе Солсбери было совершено нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в котором было применено нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Это громкое преступление привело к резкому ухудшению отношений Запада и России. Лондон настаивает, что за отравлением стоит Москва, Москва же все отрицает.
Но многие подробности отравления все же остаются без ответа: например, что стало со Скрипалями и двумя россиянами, подозреваемым в покушении на их жизнь?
Об этом и о том, кого еще травили "Новичком", рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.