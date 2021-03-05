Военный переворот в Мьянме: месяц протестов, более 50 убитых
Военный переворот в Мьянме: месяц протестов, более 50 убитых
1 февраля военные захватили власть в стране, фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также другие члены политического руководства – под арестом.
10 февраля от ранения в голову погибла 20-летняя девушка, с тех пор на улицах разных городов Мьянмы погибло более 50 человек. У пострадавших много ранений в грудь и голову, что говорит о том, что полиция стреляет на поражение.
В последние дни протестующие стали использовать дымовые гранаты, чтобы полиция не могла видеть демонстрантов и стрелять на поражение.
Кто и почему борется за власть в Мьянме - объясняем за 4 минуты.
Автор Марина Давтян