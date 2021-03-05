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Военный переворот в Мьянме: месяц протестов, более 50 убитых

10 февраля от ранения в голову погибла 20-летняя девушка, с тех пор на улицах разных городов Мьянмы погибло более 50 человек. У пострадавших много ранений в грудь и голову, что говорит о том, что полиция стреляет на поражение.