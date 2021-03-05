Подкаст "Что это было". Как потерялся Навальный

Почти неделю не было известно, где находится осуждённый политик Алексей Навальный. И вот он нашелся - но не в колонии (а изначально считалось, что его из "Матросской тишины" в Москве уже отправили отбывать срок), а в другом СИЗО, во Владимирской области. Как это возможно и куда Навальный поедет дальше? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская.