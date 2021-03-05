Жизнь подо льдами Антарктики. Британские ученые нашли ее там, где не искали
Жизнь подо льдами Антарктики. Британские ученые нашли ее там, где не искали
Британские ученые сделали неожиданное открытие, когда геологи "Британской антарктической экспедиции" обнаружили жизнь там, где ее в принципе не должно было быть.
Под почти километровой толщей Антарктического льда, вдали от света и источников питания ученые, проводившие замеры состава морского дна, случайно обнаружили фильтрующих и губчатых животных.
Теперь находкой геологов заинтересовались биологи и планируют повторную экспедицию.