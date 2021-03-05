Жизнь подо льдами Антарктики. Британские ученые нашли ее там, где не искали

Британские ученые сделали неожиданное открытие, когда геологи "Британской антарктической экспедиции" обнаружили жизнь там, где ее в принципе не должно было быть.

Под почти километровой толщей Антарктического льда, вдали от света и источников питания ученые, проводившие замеры состава морского дна, случайно обнаружили фильтрующих и губчатых животных.

Теперь находкой геологов заинтересовались биологи и планируют повторную экспедицию.