Жизнь подо льдами Антарктики. Британские ученые нашли ее там, где не искали

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Жизнь подо льдами Антарктики. Британские ученые нашли ее там, где не искали

Британские ученые сделали неожиданное открытие, когда геологи "Британской антарктической экспедиции" обнаружили жизнь там, где ее в принципе не должно было быть.

Под почти километровой толщей Антарктического льда, вдали от света и источников питания ученые, проводившие замеры состава морского дна, случайно обнаружили фильтрующих и губчатых животных.