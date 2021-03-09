Как активисты борются с Амурскими морскими звездами в Австралии

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Как активисты борются с Амурскими морскими звездами в Австралии

Они регенерируются даже из маленьких частей, поэтому от них так трудно избавиться. Когда не хватает еды, они могут есть друг друга.

Теперь местные экоактивисты объединились с ныряльщиками. Они регулярно собирают представителей инвазивного вида, сортируют их и отправляют в компост.