Подкаст "Что это было". Как интервью Гарри и Меган разделило Британию

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Подкаст "Что это было". Как интервью Гарри и Меган разделило Британию

Интервью американской телеведущей Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл - они же герцог и герцогиня Сассекские - произвело в Британии эффект разорвавшейся бомбы. Откровения членов королевской семьи сравнивают со скандальным интервью принцессы Дианы.

О возможных последствиях признаний принца Гарри и его супруги рассуждает лондонский корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.