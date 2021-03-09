Вакцина с вертолета: как прививают от Covid-19 жителей отдаленных районов Амазонии

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Вакцина с вертолета: как прививают от Covid-19 жителей отдаленных районов Амазонии

В традиционных сообществах Амазонии люди живут под одной крышей, поэтому они не могут практиковать социальное дистанцирование.

Бразильское правительство организовало специальную программу. В ее рамках вакцину от коронавируса доставляют в отдаленные регионы на вертолетах.

Всего планируется привить 400 тысяч жителей Амазонии. Пока первую дозу получили 265 тысяч, а вторую – 124 тысячи человек.