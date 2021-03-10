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Уроки скрипки в ночном магазине: как киевлянка мотивирует прохожих заниматься музыкой

Юлия Синдаровская совмещает работу продавщицей в ночном магазине с уроками игры на скрипке. Девушка начала заниматься музыкой в память о покойной маме, когда случайно нашла на чердаке ее старый музыкальный инструмент.