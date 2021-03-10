Уроки скрипки в ночном магазине: как киевлянка мотивирует прохожих заниматься музыкой
Уроки скрипки в ночном магазине: как киевлянка мотивирует прохожих заниматься музыкой
Юлия Синдаровская совмещает работу продавщицей в ночном магазине с уроками игры на скрипке. Девушка начала заниматься музыкой в память о покойной маме, когда случайно нашла на чердаке ее старый музыкальный инструмент.
После нескольких месяцев занятий с преподавателем Юлия уже дает свои первые концерты - прохожим и водителям троллейбусов.
Видео корреспондентов Украинской службы Би-би-си Альбия Шудри и Олега Карпяка о том, как продавщица вдохновляет киевлян.