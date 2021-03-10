Одноразовые маски засорили рифы на Филиппинах: дайверы рассказали об угрозе отходов от пандемии
Одноразовые маски засорили рифы на Филиппинах: дайверы рассказали об угрозе отходов от пандемии
Медицинские одноразовые маски загрязнили коралловые рифы в бухте Кабан на Филиппинах. Местные дайверы пытаются очистить океан, но ресурсов не хватает.
По расчетам Азиатского банка развития, столица Филиппин производила до 280 тонн медицинского мусора на пике пандемии Covid-19. Теперь выброшенные одноразовые маски оказались на коралловых рифах.
Местные дайверы пытаются очистить рифы от мусора, но часть отходов со свалки может снова попасть в воду.
Полимеры из медицинских масок распадаются на микропластик, который вместе с пищей попадает в живущих у рифов морских животных.