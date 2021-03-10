Одноразовые маски засорили рифы на Филиппинах: дайверы рассказали об угрозе отходов от пандемии

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Одноразовые маски засорили рифы на Филиппинах: дайверы рассказали об угрозе отходов от пандемии

Медицинские одноразовые маски загрязнили коралловые рифы в бухте Кабан на Филиппинах. Местные дайверы пытаются очистить океан, но ресурсов не хватает.

По расчетам Азиатского банка развития, столица Филиппин производила до 280 тонн медицинского мусора на пике пандемии Covid-19. Теперь выброшенные одноразовые маски оказались на коралловых рифах.

Местные дайверы пытаются очистить рифы от мусора, но часть отходов со свалки может снова попасть в воду.