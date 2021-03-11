Гонки на Байкале: от мотоциклов до лимузинов
Гонки на Байкале: от мотоциклов до лимузинов
Фестиваль скорости "Байкальская миля" прошел в Бурятии на озере Байкал в третий раз.
Из-за пандемии на фестивале собрались не 70 команд, как это было в прошлом году, а всего 14.
Разные транспортные средства - от мотоциклов до лимузинов - съехались на лед Байкала, чтобы поупражняться в быстрой езде.
Организаторы говорят, что хотят привлечь внимание к проблемам экологии, хотя участники приехали из Москвы и проехали 7 тысяч километров.