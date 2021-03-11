Гонки на Байкале: от мотоциклов до лимузинов

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Гонки на Байкале: от мотоциклов до лимузинов

Фестиваль скорости "Байкальская миля" прошел в Бурятии на озере Байкал в третий раз.

Из-за пандемии на фестивале собрались не 70 команд, как это было в прошлом году, а всего 14.

Разные транспортные средства - от мотоциклов до лимузинов - съехались на лед Байкала, чтобы поупражняться в быстрой езде.