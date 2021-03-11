Выставка на колесах. Художник пишет картины московской грязью

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Выставка на колесах. Художник пишет картины московской грязью

Три года назад художник Никита Голубев сделал свой первый скетч на фургоне грузовика, плотно покрытого грязью с московских дорог. С тех пор такие полотна - часть его творчества и помогают привлечь внимание публики к более традиционным художественным работам.

Очередное полотно появилось пару недель назад и, по словам Голубева, навеяно тем, что творилось в ходе протестов в Москве в январе и начале февраля.