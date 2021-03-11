Выставка на колесах. Художник пишет картины московской грязью
Выставка на колесах. Художник пишет картины московской грязью
Три года назад художник Никита Голубев сделал свой первый скетч на фургоне грузовика, плотно покрытого грязью с московских дорог. С тех пор такие полотна - часть его творчества и помогают привлечь внимание публики к более традиционным художественным работам.
Очередное полотно появилось пару недель назад и, по словам Голубева, навеяно тем, что творилось в ходе протестов в Москве в январе и начале февраля.
Водитель "Газели", предоставивший свой немытый грузовик для этого сюжета, не видит в изображении ничего остросоциального и говорит, что разнообразные правоохранители к нему не придираются.