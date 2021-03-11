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Дезинфектор против прессы: премьер Таиланда опрыскал журналистов

Премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча на пресс-конференции после ответа на вопрос о перестановках в кабинете министров взял бутылку дезинфицирующего средства и обрызгал им журналистов. Его поступок показали в прямом эфире на правительственном канале.

В прошлом Чан-Оча похлопал репортера по голове и потянул его за ухо. А в другой раз использовал свою фигуру из картона, чтобы "ответить" на вопросы на пресс-конференции.