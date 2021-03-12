TikTok-блогер из Нью-Йорка обнаружила тайную квартиру за зеркалом в своей ванной

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TikTok-блогер из Нью-Йорка обнаружила тайную квартиру за зеркалом в своей ванной

Саманта Хартсоу из Нью-Йорка стала популярной в TikTok после того, как обнаружила за зеркалом в своей ванной тайный вход в другую квартиру. Видео с ее приключениями, размещенные в соцсети, собрали более 14 миллионов просмотров.

Каким было путешествие по ту сторону зеркала? Что нашла там Саманта? И будет ли она дальше жить в этой квартире?