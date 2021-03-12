TikTok-блогер из Нью-Йорка обнаружила тайную квартиру за зеркалом в своей ванной
TikTok-блогер из Нью-Йорка обнаружила тайную квартиру за зеркалом в своей ванной
Саманта Хартсоу из Нью-Йорка стала популярной в TikTok после того, как обнаружила за зеркалом в своей ванной тайный вход в другую квартиру. Видео с ее приключениями, размещенные в соцсети, собрали более 14 миллионов просмотров.
Каким было путешествие по ту сторону зеркала? Что нашла там Саманта? И будет ли она дальше жить в этой квартире?
Обо всем этом девушку расспросила Би-би-си.