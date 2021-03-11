Фукусима. 10 лет спустя

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Фукусима. 10 лет спустя

11 марта 2011 года в Японии произошло то, что исследователи называли "выходящим за рамки гипотетических предположений": землетрясение, повлекшее за собой цунами, ставшее причиной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

Землетрясение магнитудой 9 баллов повлекло за собой цунами, принесшее на побережье Фукусимы волны высотой 17 метров. Они и стали причиной одной из самых крупных ядерных катастроф современности.