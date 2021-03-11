Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган.
Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган.
Принц Уильям, герцог Кембриджский, нарушил молчание и впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган, в котором прозвучали обвинения в расизме в адрес королевской семьи.
Уильям, второй в очереди на британский престол, заявил во время визита на востоке Лондона, что королевская семья "совершенно не расистская".
На днях королева заявила, в письменном виде, что обвинения "принимаются со всей серьезностью" и что семья будет разбираться с поднятыми вопросами "в частном порядке".