Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган.

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Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган.

Принц Уильям, герцог Кембриджский, нарушил молчание и впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган, в котором прозвучали обвинения в расизме в адрес королевской семьи.

Уильям, второй в очереди на британский престол, заявил во время визита на востоке Лондона, что королевская семья "совершенно не расистская".