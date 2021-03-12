Метеорит во дворе: жители Уинчкомба нашли на парковке фрагменты космического тела
Метеорит во дворе: жители Уинчкомба нашли на парковке фрагменты космического тела
В ночь на 1 марта в небе над Англией пролетел метеорит. Его обломки нашли у себя во дворе жители городка Уинчкомб на западе страны. Семья Уилкок передала найденный фрагмент метеорита ученым. Они выяснили, что кусок состоит из углистого хондрита - материала, образовавшегося во время формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.
Специалисты лондонского Музея естествознания утверждают, что это первый известный им случай, когда углистый хондрит нашли в Великобритании.
Последний раз обломки космического тела в Британии были найдены 30 лет назад.