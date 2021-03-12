Подкаст "Что это было". Зачем российские власти замедляют "Твиттер"?
Подкаст "Что это было". Зачем российские власти замедляют "Твиттер"?
Российские власти продолжают воевать с соцсетями. 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы "Твиттера": ведомство недовольно тем, что соцсеть не удаляет посты по требованию властей. Каким образом работают эти ограничения и чем для российских пользователей чреваты нововведения властей? Отвечают журналисты Русской службы Би-би-си Андрей Захаров и Елизавета Фохт.
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