Подкаст "Что это было". Зачем российские власти замедляют "Твиттер"?

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Подкаст "Что это было". Зачем российские власти замедляют "Твиттер"?

Российские власти продолжают воевать с соцсетями. 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы "Твиттера": ведомство недовольно тем, что соцсеть не удаляет посты по требованию властей. Каким образом работают эти ограничения и чем для российских пользователей чреваты нововведения властей? Отвечают журналисты Русской службы Би-би-си Андрей Захаров и Елизавета Фохт.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.