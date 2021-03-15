Мусор на холсте. Как филиппинский художник встал на защиту океана от пластиковых отходов

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Мусор на холсте. Как филиппинский художник встал на защиту океана от пластиковых отходов

Художник Гилберт Анхелес создает свои картины, нанося на восстановленные холсты измельченные частицы использованных пластика и древесины. Так, по его словам, он пытается привлечь внимание к халатному отношению к переработке отходов на Филиппинах.

Цены на работы художника в галереях Манилы достигают 3 тысяч долларов.