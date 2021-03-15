Мусор на холсте. Как филиппинский художник встал на защиту океана от пластиковых отходов
Мусор на холсте. Как филиппинский художник встал на защиту океана от пластиковых отходов
Художник Гилберт Анхелес создает свои картины, нанося на восстановленные холсты измельченные частицы использованных пластика и древесины. Так, по его словам, он пытается привлечь внимание к халатному отношению к переработке отходов на Филиппинах.
Цены на работы художника в галереях Манилы достигают 3 тысяч долларов.
По данным экологической организации Ocean Conservancy and the McKinsey Centre for Business and Environment, Филиппины входят в пятерку стран наиболее загрязняющих океан пластиком.