Аун Сан Су Чжи. Крах легенды. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фигура Аун Сан Су Чжи - одна из самых загадочных в современной истории. Ею восхищались как легендарной правозащитницей, её называли иконой демократии, а теперь её столь же громогласно обвиняют в содействии геноциду, и даже в расизме. Как же вышло, что лауреат Нобелевской премии мира стала изгоем в международном сообществе?

Документальный фильм Би-би-си рассказывает о ключевых событиях в политической карьере Аун Сан Су Чжи, и о том, как она заслужила репутацию поборницы демократических перемен в Мьянме, и почему теперь эта репутация многим кажется запятнанной. Спикерами фильма стали люди, близко знакомые с Аун Сан Су Чжи - её соратники и друзья, а также политические деятели из Мьянмы, Европы и Соединённых Штатов.