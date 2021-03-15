Протесты в Лондоне: против расширения полномочий полиции и за права женщин

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Протесты в Лондоне: против расширения полномочий полиции и за права женщин

В Лондоне у здания парламента прошла крупная акция протеста. Палата общин рассматривает законопроект, который существенно усложнит проведение уличных акций, дав полиции больше полномочий. Предлагаемые изменения вызвали широкий общественный резонанс на фоне разгона в минувшие выходные в районе Клэпхэм акции памяти Сары Эверард, в убийстве которой обвиняют полицейского.

В субботу 13 марта в парке неподалеку от места, где Эверард видели в последний раз, собрались сотни человек. Акция прошла несмотря на то, что ее признали незаконной из-за коронавирусных ограничений.

Полиция попыталась разогнать образовавшуюся толпу, несколько человек были задержаны.