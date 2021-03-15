Протесты в Лондоне: против расширения полномочий полиции и за права женщин
В Лондоне у здания парламента прошла крупная акция протеста. Палата общин рассматривает законопроект, который существенно усложнит проведение уличных акций, дав полиции больше полномочий. Предлагаемые изменения вызвали широкий общественный резонанс на фоне разгона в минувшие выходные в районе Клэпхэм акции памяти Сары Эверард, в убийстве которой обвиняют полицейского.
В субботу 13 марта в парке неподалеку от места, где Эверард видели в последний раз, собрались сотни человек. Акция прошла несмотря на то, что ее признали незаконной из-за коронавирусных ограничений.
Полиция попыталась разогнать образовавшуюся толпу, несколько человек были задержаны.
Действия британской полиции подверглась жесткой критике со стороны пользователей соцсетей, правозащитников и ряда политиков.
"Нельзя волочить женщин по земле". В Британии возмущены разгоном акции памяти Сары Эверард
После громкого убийства жительницы Лондона Сары Эверард, вызвавшего в Великобритании волну возмущения, в стране развивается новый скандал - теперь уже из-за жестких действий столичной полиции, которая разогнала митинг пямяти убитой женщины.