Подкаст "Би-би-си.doc". Как Арина забрала к себе Нину

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Подкаст "Би-би-си.doc". Как Арина забрала к себе Нину

Весь прошлый год мы в подкасте "Би-би-си.doc" выясняли, как пандемия коронавируса повлияла на разные сферы жизни. И речь шла, конечно же, в основном о негативном влиянии. Однако в России карантин весной 2020 года имел как минимум одно неожиданное положительное последствие: психоневрологические интернаты разрешили волонтерам забирать своих подопечных на так называемое сопровождаемое проживание. Сопровождаемое проживание - это когда человек с особенностями развития живет не в интернате, а в обычной квартире или доме под постоянным присмотром волонтера или сотрудника благотворительного фонда.

По мнению активистов волонтерского движения, это было без преувеличения историческое событие. До этого им никак не удавалось убедить администрации интернатов и российских чиновников в необходимости развития сопровождаемого проживания - которое, как показывает практика, намного лучше жизни в интернате. И вдруг помог карантин!

Лондонский журналист Русской службы Би-би-си Злата Онуфриева вовремя поняла, что происходит нечто важное, и отправилась в Москву, чтобы снять фильм о том, как волонтер Арина Муратова забрала к себе жить подопечную 22-го интерната по имени Нина - и что из этого вышло.

Фильм Златы можно посмотреть в нашем YouTube-канале:.