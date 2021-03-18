Подкаст "Что это было". Как смерть Сары Эверард повлияет на судьбу женщин в Британии?

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Подкаст "Что это было". Как смерть Сары Эверард повлияет на судьбу женщин в Британии?

В минувшие выходные в Лондоне прошли женские протесты под лозунгом "Вернем себе улицы" - в память о 33-летней Саре Эверард, убитой в начале марта. Митингам пыталась помешать полиция, и в результате это убийство обернулось общебританской дискуссией не только о безопасности и правах женщин, но и о полномочиях полиции во время протестов.

Подробности этой истории обсуждают лондонские корреспонденты Русской службы Би-би-си Юри Вендик и Злата Онуфриева.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.