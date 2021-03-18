Алексей Софии пара: во Владивостоке моделируют человекоподобного робота

Роботы стали частью повседневной жизни людей. Они работают в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя обычных сотрудников.

Но теперь новый отдел компании Promobots во Владивостоке занялся разработкой и созданием робота-гуманоида с

гиперреалистичной кожей. Создатели хотят, чтобы внешность их моделей не отличалась от человеческой.

Массовое производство робота по имени Алексей планируется запустить к концу 2021 года.