Алексей Софии пара: во Владивостоке моделируют человекоподобного робота
Алексей Софии пара: во Владивостоке моделируют человекоподобного робота
Роботы стали частью повседневной жизни людей. Они работают в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя обычных сотрудников.
Но теперь новый отдел компании Promobots во Владивостоке занялся разработкой и созданием робота-гуманоида с
гиперреалистичной кожей. Создатели хотят, чтобы внешность их моделей не отличалась от человеческой.
Массовое производство робота по имени Алексей планируется запустить к концу 2021 года.