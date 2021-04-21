"Навальному - врача!" Как прошли митинги в поддержку оппозиционера
"Навальному - врача!" Как прошли митинги в поддержку оппозиционера
В Москве и других городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, чье здоровье сильно ухудшилось за время пребывания в колонии. Сам оппозиционер держит голодовку: Навальный и его соратники требуют допустить к нему врачей.
Митинги прошли в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе послания президент никак не прокомментировал готовящиеся акции, однако заявил, что российские власти ответят на провокации западных стран, которые "цепляют" Россию.