"Подонки сочиняют ложь". Что происходит в Чечне после публикации "Новой газеты"
"Подонки сочиняют ложь". Что происходит в Чечне после публикации "Новой газеты"
Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова записали обращение Путину с просьбой закрыть "Новую газету". До этого с таким же требованием выступили несколько жителей Грозного.
Так они отреагировали на расследование "Новой газеты" о пытках и казнях жителей Чечни на территории полка Кадырова. Журналистка газеты Елена Милашина записала монолог бывшего сержанта этого полка.
Милашина уверена, что митингами и обращениями к Путину от лица чеченского народа свой протест против ее расследования выражает руководство Чечни.