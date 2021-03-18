"Подонки сочиняют ложь". Что происходит в Чечне после публикации "Новой газеты"

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"Подонки сочиняют ложь". Что происходит в Чечне после публикации "Новой газеты"

49 минут назад

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова записали обращение Путину с просьбой закрыть "Новую газету". До этого с таким же требованием выступили несколько жителей Грозного.

Так они отреагировали на расследование "Новой газеты" о пытках и казнях жителей Чечни на территории полка Кадырова. Журналистка газеты Елена Милашина записала монолог бывшего сержанта этого полка.