Голова сама по себе: улитка смогла отрастить новое тело и сердце
Голова сама по себе: улитка смогла отрастить новое тело и сердце
Японская исследовательница Саяка Мито с коллегами из Nara Women’s University поставила эксперимент над морской улиткой.
Улитке отделили голову от тела, в котором осталось сердце. Голова улитки регенерировала тело и вырастила новое сердце.
Науке давно знакома аутотомия – явление, при котором животные в защитных целях самопроизвольно отбрасывают части тела с последующим их восстановлением. Но ученые впервые зафиксировали возможность животного восстановить тело после его полной потери.