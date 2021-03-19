Подкаст "Что это было". Как Израиль возвращается к нормальной жизни, но не для всех

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". Как Израиль возвращается к нормальной жизни, но не для всех

44 минуты назад

Еще несколько месяцев назад Израиль был одним из лидеров по числу инфицированных и умерших от коронавируса. Сейчас в этой стране первую дозу вакцины получило больше половины населения.

Израиль возвращается к нормальной жизни, открываются рестораны, кафе, концертные залы. Но только для тех, у кого есть "зеленый паспорт".

О медицинских успехах Израиля и этических проблемах в борьбе с коронавирусом - израильский корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Златопольская.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.