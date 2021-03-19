Путешественники подобрались к самому жерлу извергающегося вулкана на Камчатке
Путешественники подобрались к самому жерлу извергающегося вулкана на Камчатке
Извержение вулкана Ключевская сопка усилилось в начале марта, что привлекло к нему многих туристов. Путешественники подобрались к самому жерлу вулкана.
Ключевской вулкан - самый высокий из всех действующих вулканов в Евразии. Его высота достигает почти пяти тысяч метров.
В Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН опасаются, что грязекаменные потоки могут попасть в местные реки и загрязнить их, создав угрозу и для океана.