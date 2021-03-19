Путешественники подобрались к самому жерлу извергающегося вулкана на Камчатке

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Путешественники подобрались к самому жерлу извергающегося вулкана на Камчатке

час назад

Извержение вулкана Ключевская сопка усилилось в начале марта, что привлекло к нему многих туристов. Путешественники подобрались к самому жерлу вулкана.

Ключевской вулкан - самый высокий из всех действующих вулканов в Евразии. Его высота достигает почти пяти тысяч метров.