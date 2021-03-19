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"Ты не одинока". Почему важно говорить о бесплодии?

54 минуты назад

Почти 180 миллионов человек в мире страдают от бесплодия по подсчетам Всемирной организации здравоохранения. В России, по разным данным, до 18% пар испытывают проблемы с зачатием ребенка. В США - каждая восьмая, при этом одна беременность из четырех - заканчивается выкидышем.