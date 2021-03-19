"Ты не одинока". Почему важно говорить о бесплодии?
"Ты не одинока". Почему важно говорить о бесплодии?
Почти 180 миллионов человек в мире страдают от бесплодия по подсчетам Всемирной организации здравоохранения. В России, по разным данным, до 18% пар испытывают проблемы с зачатием ребенка. В США - каждая восьмая, при этом одна беременность из четырех - заканчивается выкидышем.
Но тема бесплодия по-прежнему остается закрытой, а вопрос: "Разве вы не хотите ребенка?" - многие считают нормальным и естественным.
Истории трех женщин, вылечившихся от бесплодия - в видео Би-би-си.