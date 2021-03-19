Скандал вокруг Беларуси на "Евровидении". Интервью с группой "Галасы 3Места" и дуэтом VAL

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Скандал вокруг Беларуси на "Евровидении". Интервью с группой "Галасы 3Места" и дуэтом VAL

18 минут назад

Беларусь решила послать на "Евровидение" группу "Галасы 3Места", песни которой высмеивают протесты против Александра Лукашенко. Несмотря на то, что в композиции для конкурса сатира максимально завуалирована, организаторы "Евровидения" потребовали заменить ее или изменить текст. 18 марта Белтелерадиокомпания заявила - группа напишет новую песню и представит ее уже в ближайшее время.

В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии, и многие страны посылают от себя артистов, уже прошедших отбор, но не имевших шанса выступить.

Однако Белтелерадиокомпания отстранила от конкурса дуэт VAL, который поддержал протесты, начавшиеся после президентских выборов в августе 2020 года. Группу "Галасы ЗМеста" вещатель выбрал в закрытом формате, народного голосования не было.