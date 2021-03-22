Что будет с "Северным потоком - 2". Пять главных вопросов
Что будет с "Северным потоком - 2". Пять главных вопросов
"Северный поток - 2", как утверждают и власти России, и власти Германии, - сугубо экономический проект, выгодный для всех его участников.
Однако окончание строительства газопровода постоянно откладывается, и проект постоянно сталкивается с новым трудностями. Даже спустя три года газопровод все еще не достроен и его судьба не определена.
Корреспондент Би-би-си Сергей Козловский отвечает на пять вопросов о долгострое и объясняет, что проект может ожидать в будущем.