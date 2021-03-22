Что будет с "Северным потоком - 2". Пять главных вопросов

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Что будет с "Северным потоком - 2". Пять главных вопросов

13 минут назад

"Северный поток - 2", как утверждают и власти России, и власти Германии, - сугубо экономический проект, выгодный для всех его участников.

Однако окончание строительства газопровода постоянно откладывается, и проект постоянно сталкивается с новым трудностями. Даже спустя три года газопровод все еще не достроен и его судьба не определена.