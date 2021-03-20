Выбитые окна, граффити и салюты: беспорядки на акции в поддержку Стерненко в Киеве
В Киеве сторонники осужденного активиста и блогера Сергея Стерненко выбили окна в администрации президента Украины, пытались поджечь двери и облили здание краской.
Сторонники называют Стерненко "примером поколения", другие - "одесским убийцей". 23 февраля выходца из "Правого сектора" (в России эта организация запрещена) приговорили к семи годам заключения по делу о похищении активиста пророссийской партии в 2015 году. Защита Стерненко утверждает, что в ходе суда было допущено множество нарушений, и собирается подать апелляцию. Кроме того, Стерненко обвиняют и в убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова. Сам активист вину отрицает.
Очередную акцию протеста сторонники Стерненко приурочили к его дню рождения. Участники акции требовали освободить активиста, периодически поджигали файеры и пиротехнику. Полиция в акцию не вмешивалась.